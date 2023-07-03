Kafede birlikte oturduğu şahsın silahlı saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı

Adana'da bir kişi, kafeye birlikte geldiği ve aralarında tartışma çıkan şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı.

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Kafede birlikte oturduğu şahsın silahlı saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı

Adana'da bir kişi, kafeye birlikte geldiği ve aralarında tartışma çıkan şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefa Can D. (25), kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle kafeye birlikte geldi. Bir süre sohbet eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği tespit edilemeyen şahıs tabancayla Sefa Can D.'ye 3 el ateş açtı. Boynundan ve göğüs kısmından vurulan Sefa Can D., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kafedeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında 3 adet boş kovan buldu.

KAYNAK: İHA

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