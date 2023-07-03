Fındık üreticileri BOTAŞ’a seslendi! Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız

Filyos'tan Düzce'ye bağlanacak olan doğalgaz boru hattının geçeceği Akçakoca Dereköy, Altunçay ve Subaşı köylerindeki vatandaşlar, BOTAŞ yetkililerine seslendi. Köylüler, fındık ağaçlarının mahsul toplanana kadar kesilmemesi için bir araya geldi.

"ÇİFTÇİNİN ALIN TERİNİ YOK SAYAMAZSINIZ"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Dereköy, Altunçay ve Subaşı köylerindeki vatandaşlar bir araya gelerek BOTAŞ yetkililerine seslendi. Vatandaşlar fındık sezonu bitine kadar çalışmanın ara verilmesini istedi. Köylü vatandaşlar yaptıkları ortak açıklamada, "Filyos'tan gelen doğalgaz boru hattı köylerimizden geçmektedir. Acil kamulaştırmalar yapılmıştır. Bizlere tebliğ edilen raporlarda sunulan fındık ocak sayıları hatalıdır. Ocak sayıları yarı yarıya eksiktir. Bunların tekrar elemanlarınız tarafından, tarla sahipleriyle sayılıp rapor edilmesini istiyoruz. Ayrıca fındık milli bir ürün. Ekonomik değeri fazla, ihraç edilen bir ürün. Zamanı yaklaşmıştır. Bahçelerin bakımları, ilaçlamaları, zararlı otlarla mücadele çalışmaları da yapılmıştır. Hasadın yapılmasını istiyoruz. Aksi halde hem çiftçiler olarak bizler zarar edeceğiz, hem de ülke ekonomisi zarar edecektir. Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız. Fındık toplanmadan bahçelere girilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandılar.

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