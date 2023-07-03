Karadeniz gazı, Zonguldak’ın enerjisini artırdı, konut fiyatları yükselişe geçti

Zonguldak, Bartın ve Karabük konut fiyat endeksinde üst sıralara çıktı. 20 Nisan'da Karadeniz gazının da devreye alınmasıyla birlikte Batı Karadeniz Bölgesi, yüzde 147 ile konut fiyat artışının lideri oldu.

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Karadeniz gazı, Zonguldak’ın enerjisini artırdı, konut fiyatları yükselişe geçti

Zonguldak, Bartın ve Karabük konut fiyat endeksinde üst sıralara çıktı. 20 Nisan'da Karadeniz gazının da devreye alınmasıyla birlikte Batı Karadeniz Bölgesi, yüzde 147 ile konut fiyat artışının lideri oldu.

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından vatandaşlar güvenli şehirlere yöneldi. 20 Nisan günü Karadeniz gazının devreye alınmasıyla birlikte Zonguldak ve Bartın konut fiyat artışlarında ilk sıralarda yerini aldı. Mart ayında yüzde 161,49 olan Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesindeki konut fiyat artışı, Karadeniz gazının devreye alındığı Nisan ayında da yüzde 147 ile liderliğini sürdürdü.

ENERJİ ÜSSÜ HALİNE GELMİŞ OLMAMIZ ZONGULDAK ADINA DA BİR KAZANIMDIR"

Karadeniz gazı projesinde görev alanların da Zonguldak ve çevresindeki illerde ikamet ettiğini, yapılacak yatırımlarla konut ihtiyacının daha da artacağına dikkat çeken Zonguldak Emlakçılar ve Emlak Yöneticileri Derneği Başkanı Sercan Günarslan, "Karadeniz gazının bulunmasıyla beraber Zonguldak ve çevresinde epey bir hareketlilik oldu. Gaz çıkarılana kadar Filyos ve Çaycuma bölgelerinde birçok işletmenin yatırımı oldu. Dışarıdan işçi, usta, mühendis gibi gelen insanlar oldu. Dolayısıyla bu da kiralık ev fiyatlarını tetikledi. Zonguldak gibi küçük bir şehirde ev bulma güçlüğü yaşanıyor. Karadeniz gazıyla birlikte talep de arttı. Fiyatlar olağanın üstünde artış gösterdi. Mevcutta evini değiştirmeyi, taşımayı düşünen insanlar güncel kiralarla taşınacağı için şu andaki evlerinden ayrılmamayı tercih ediyor. Fazla alternatif çıkmıyor. Enerji üssü haline gelmiş olmamız Zonguldak adına da bir kazanımdır" dedi.

4 Temmuz itibarıyla konut satışında yeni yasanın yürürlüğe gireceğinin de altını çizen Sercan Günarslan, "Gayrimenkul alım satımı sadece Tapu Müdürlüklerinden yapılabiliyordu. Bu tabii büyükşehirlerde yoğunluk oluşturuyor. Yeni çıkan yasaya göre noterlikler de bu hizmeti verecek. 4 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Noterlerden alım satım yapılabilecek. Hafta sonu noterlerden alım satım yapılabilecek. Vatandaşın işi kolaylaşacak, güzel bir gelişme diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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