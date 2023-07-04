Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, idari izinlerle birlikte 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili süresince Acil Servis'te 12 bin 609 hastaya hizmet verildiğini açıkladı.

Bayram tatili süresince verilen sağlık hizmetlerini değerlendiren Başhekim Doç. Dr. Güler, 9 günlük Bayram tatili süresince toplam 2 bin 137 sağlık personelimizle birlikte acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane ve tüm yataklı servislerinde kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Bayram tatilinde ilçede nüfusun 3 katına çıkmasıyla birlikte acil servise ve diğer yataklı servislere ihtiyaca uygun takviyeler yapıldığı bilgisini paylaşan Güler şöyle devam etti:

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"Acil servis birimimizde 9 günlük tatilde 12 bin 609, yataklı servislerde 265 hastamıza sağlık hizmeti verildi. Bu süreçte 148 hastamızın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken 15 hastamıza da anjiyo yapılarak sağlığına kavuşması sağlandı. Bayramda kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan 304 vatandaşımızın tedavisini gerçekleştirdik".

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