BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail’in Cenin saldırısını kınayamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği saldırıyı kınamaktan kaçınarak, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli" dedi.

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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail’in Cenin saldırısını kınayamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği saldırıyı kınamaktan kaçınarak, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli" dedi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail saldırılarını kınamadı. Guterres, Cenin'deki gelişmelerden derin endişe duyduğu ifade ederek, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail’in Cenin saldırısını kınayamadı

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederek, 20'si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralandı. Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.

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