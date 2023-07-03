Bangladeş’te petrol tankerindeki patlamada 4 kişi öldü

Bangladeş'teki Sugandha Nehri'nde petrol tankerinde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Jhalkathi bölgesinde yer alan Sugandha Nehri'nde Sagar Nandini-2 adlı petrol tankerinde yerel saatle 18.00'de meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, yaralı sayısının ise 19'a yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin yangından kaçmak için nehre atladıklarını ve boğulduklarını aktardı.

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