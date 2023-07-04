ısınan lambanın yanında bulunan peçeteler bir evde yangın çıkardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde meydana gelen küçük çaplı yangın aile sakinlerini korkuturken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi Küme Evleri'ndeki İ.T.'ye ait bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ısınan lambanın yanında bulunan peçetelerin bir anda tutuşması üzerine ev sakinleri panik yaptı. Ev sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ufak çaplı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından ekipler evden ayrıldı.

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