Yüksek hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam geldi, İşte 2023 tüm Yüksek hızlı tren bilet fiyatları

Bayram sonrasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 30 zam yapıldı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi. Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL’ye çıktı.

2023 YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI



YHT biletlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Halk TV’de yer alan habere göre, zamlı fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

Böylece Ankara İstanbul arası tren bileti fiyatı 323 lira oldu.

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı.