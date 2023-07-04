Yüksek hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam geldi, İşte 2023 tüm Yüksek hızlı tren bilet fiyatları

Yüksek enflasyon ve artan maliyet fiyatları Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına da yansıdı. TCD taşımacılıktan yapılan açıklamada (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 30 zam yaptığını duyurdu. İşte 2023 tüm Yüksek hızlı tren bilet fiyatlar

YAYINLAMA
Google News
Yüksek hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam geldi, İşte 2023 tüm Yüksek hızlı tren bilet fiyatları

Bayram sonrasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 30 zam yapıldı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi. Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL’ye çıktı.

2023 YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI

YHT biletlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Halk TV’de yer alan habere göre, zamlı fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.
Böylece Ankara İstanbul arası tren bileti fiyatı 323 lira oldu.

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Akaryakıt kaçakçılarına operasyon yapıldı! İşte siyah inci oparsyonu!
Akaryakıt kaçakçılarına operasyon yapıldı! İşte siyah inci oparsyonu!
Kendilerini devlet ve kamu mensubu olarak tanıt ağına düşürdüklerini dolandırdılar
Kendilerini devlet ve kamu mensubu olarak tanıt ağına düşürdüklerini dolandırdılar
Aydın jandarması vatandaşların gönüllerini aldı
Aydın jandarması vatandaşların gönüllerini aldı
İzmir'in Selçuk ilçesini bayram tatilinde 550 bin ziyaretçi
İzmir'in Selçuk ilçesini bayram tatilinde 550 bin ziyaretçi
Son Haberler
Hakan Fidan basın toplantısında konuştu! Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi, İsveç'e tepki gösterdi, İsrail'i kınadı!
Hakan Fidan basın toplantısında konuştu! Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi, İsveç'e tepki gösterdi, İsrail'i kınadı!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu! Anayasa Mahkemesi'ne yüklendi, göçmen meselesini unutmadı!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu! Anayasa Mahkemesi'ne yüklendi, göçmen meselesini unutmadı!
İBB Belediyesi vatandaşı çileden çıkarttı! Sürekli bozuk Asansörler!
İBB Belediyesi vatandaşı çileden çıkarttı! Sürekli bozuk Asansörler!
Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Öncelik refah ve yaşam kalitesi!
Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Öncelik refah ve yaşam kalitesi!
Isınan lambanın yanında bulunan peçeteler bir evde yangın çıkardı
Isınan lambanın yanında bulunan peçeteler bir evde yangın çıkardı
Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı
Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı
Çok Okunanlar
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar! Yalı Çapkını'nın Pelin'i pozlarıyla görenleri büyüledi!
Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar! Yalı Çapkını'nın Pelin'i pozlarıyla görenleri büyüledi!
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı
Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!