CHP'de yeni görevden alma! Değişim mesajı verenler gidiyor!

Seçim sonrası CHP'deki kriz durmadan devam ediyor. Gelen çağrılara rağmen istifa kapısını kapatan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti MYK'sını değiştirmişti. Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenleri de partiden tek tek uzaklaştırıyor. En son görevden alınan isim de değişim mesajı vererek, partiyi eleştiren parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, Kılıçdaroğlu imzalı bir yazı ile görevden alındı.

Yazı ile görevden aldılar

Atıcı'ya ulaşan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır.



Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim" Haberin Devamı

"Biz yenildik"

Atıcı, seçim sonrası açıklamalarında, "14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Ben aday değilim demeli"

Kılıçdaroğlu'nun partiyi kongreye götürmesi ve aday olmaması gerektiğini savunan Atıcı şöyle konuşmuştu:

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"Ben gördüğümü söylerim. Ben olsam şöyle yapardım. Teknik olarak istifa etmek acil olağan üstü kurultay demektir ve bu yıpratıcı bir süreçtir. Yani istifa edip örgütü yüzüstü bırakmak yerine, 'ben aday değilim kongreler ve kurultay sürecini yapacağım ve bu görevi devredeceğim' derdim."

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