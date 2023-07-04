Sigaraya yeni zam! KT&G grubu sigaralara zam geldi

PM ve BAT sigara gruplarına gelen 5 TL zamdan sonra KT&G grup sigaralarına da 5 TL'lik zam yapıldı.

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Sigaraya yeni zam! KT&G grubu sigaralara zam geldi

Haziran ayının ilk haftasında PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu.

PM grubunun ardından 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara gelmişti.

Sigaraya yeni zam! KT&G grubu sigaralara zam geldi

Bir gruba daha 5 TL'lik zam

Kurban Bayramı'nın ardından sigara tiryakilerini bir kez daha üzecek bir fiyat artışı meydana geldi.

Son olarak KT&G isimli sigara grubuna da 5 TL zam geldiğini açıklandı.

Sigaraya yeni zam! KT&G grubu sigaralara zam geldi

Diğer sigara gruplarına da zam yolda

KT&G sigara fiyat listesine gelen 5 TL’lik zam, 4 Temmuz 2023 (yarın) tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sektör kaynakları diğer sigara gruplarına da yakın zamanda zam geleceğini belirtti.

KT&G grup sigaraları yeni fiyatları

Es Rez: 42 TL
Es Xmell: 40 TL
Es Br: 40 TL
Es Bl: 40 TL
Es Bla: 40 TL
Es Wh: 40 TL

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