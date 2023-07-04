Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor! Tarih verdi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve göçmenlere yönelik vaatlerde bulunduğu haberleri kamuoyunda yer almıştı. Özdağ'ın göçmenlere yönelik "ülkelerine göndereceğim" şeklindeki açıklamaları ve siyasetini mülteci karşıtlığı üzerine temellendirdiği ifadeleri de kamuoyunda bilinmekte.

Gayriresmi bir ziyeret olacak

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan Çözüm Önerisi programına katılarak soruları cevaplayan Özdağ, Suriye'ye gideceğini belirterek, "4 kişilik bir heyetle birlikte Şam'a Lazkiye'ye gideceğiz. Bu gayri resmi bir ziyaret. Turistik ziyaret." dedi.

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"İsmail Saymaz'ı da davet ettim"

Canlı yayında Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, 11 Temmuz ila 15 Temmuz arasında Suriye'ye gideceğini açıkladı.

Şam, Halep ve Lazkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Özdağ, "Ayın 11’i ile 15’i arasında Şam’da bir, sadece Şam değil ama. Halep ve Lazkiye’de de ziyaretlerde bulunacağız. Üniversiteleri ziyaret edeceğiz, basın kuruluşlarını ziyaret edeceğiz." dedi.

Özdağ, Suriye gezisine gazeteci İsmail Saymaz'ı da davet ettiğini açıkladı.

Temmuz ayının 11'i ile 15'i arasında gidecek

Saymaz'ın da bu teklifi kabul ettiğini belirten Ümit Özdağ, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Ayın 11’i ile 15’i arasında Şam’da bir, sadece Şam değil ama Halep ve Lazkiye’de de ziyaretlerde bulunacağız. Üniversiteleri ziyaret edeceğiz, basın kuruluşlarını ziyaret edeceğiz. Sosyal hayatın her boyutunu Türk kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bunun için tarafsız gözlemlerini aktarması için İsmail Saymaz’ı davet ettim. O da bizimle birlikte gelecek."

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