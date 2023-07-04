Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Öncelik refah ve yaşam kalitesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakın zamanda Meclis'e sunulacak olan memur maaşlarına yönelik düzenleme için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti. Işıkhan, "Bizim için önemli olan hiç kimsenin mağdur olmamasıdır. Refah seviyesini ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimizdir" şeklinde konuştu

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Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Öncelik refah ve yaşam kalitesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrette gerçekleştirilen yüzde 34 oranındaki ara zammın çalışanlar ve işverenler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Memur maaşlarına ilişkin düzenlemeler konusunda ise aktif olarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

ÖNCELİĞİMİZ REFAH!

Kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini artırmak" dedi.

Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden hayata geçirileceğinin altını çizdi.

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