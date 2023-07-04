Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Öncelik refah ve yaşam kalitesi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakın zamanda Meclis'e sunulacak olan memur maaşlarına yönelik düzenleme için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti. Işıkhan, "Bizim için önemli olan hiç kimsenin mağdur olmamasıdır. Refah seviyesini ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimizdir" şeklinde konuştu