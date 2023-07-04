Hakan Fidan basın toplantısında konuştu! Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi, İsveç'e tepki gösterdi, İsrail'i kınadı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün Başbakan Yardımcısı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirirken, İsveç'e tepki gösterdi, İsrail'i kınadı!

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Hakan Fidan basın toplantısında konuştu! Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi, İsveç'e tepki gösterdi, İsrail'i kınadı!

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Karşılaştığımız sınamaların bir çoğu bildiğimiz gibi ortak. O nedenle Ürdün’le düzenli istişarelere önem veriyoruz.

Aldığımız bir kararla bakanlıklar arası düzenli istişareleri başlatıyoruz. Ayrıca iş heyetlerimiz arasında düzenli çalışmaları ön görüyoruz.

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz.

İSRAİL'İ KINADIK!

Masum Filistili kardeşlerimize saldırılar bir an evvel durmalıdır. Dünkü Bakanlık açıklamamızda da belirttiğimiz gibi saldırıları kınıyoruz.

Saldırılar bir an evvel durmalıdır. İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınadık. Türkiye ve Ürdün olarak bölgede sükûnetin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ!

Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Bu iki önemli ülkenin birbirinden ayrı kalma lüksü yoktur. İki ülke Sayın Cumhurbaşkanları’nın iradesi ile bir süreç başlatıldı.

Bugün aldığımız ortak kararla karşılıklı olarak büyükelçilerimizi atıyoruz. Normalleşme aşamasında büyük bir aşamayı geride bırakmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ve devletimizin iradesi bu yönde.

İSVEÇ'E SERT TEPKİ!

Bildiğiniz gibi Türkiye olarak biz de İsveç’in orada olan Kuran yakma hadisesini en güçlü şekilde kınadık. Tepki göstermeye devam edeceğiz. Dünyanın çeşitli çevrelerinden de bu memfur olaya tepkiler geldi.

Bu tepkilerin giderek daha organize, daha sonuç alıcı olması için çalışmaya devam edeceğiz.

Özellikle İsveç’te bu eylemlerin kamu koruması altında yapılması daha çok düşündürücü bir olay. İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engelleyebilecek bir yapıda olmaması açıkçası strateji ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor.

Söz konusu İsveç’in NATO’ya üyeliği konusu yük mü getirecek, fayda mı getirecek artık daha çok tartışmaya açıktır.

ayrıntılar geliyor..

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