(LGS) Liselere geçiş için öğrenciler tercih yapmaya başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 3 Temmuz'da başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin liselere yerleşme süreçlerinde destek olmak amacıyla 81 il ve ilçe merkezlerinde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.

Bu çerçevede Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 13 ilçede, 207 tercih danışmanlığı masası oluşturuldu. Öğrencilere, mezun oldukları ortaokullarda, il/ilçe rehberlik araştırma merkezlerinde ve halk eğitimi merkezlerinde tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

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211 Rehber öğretmen görev yapıyor

Tercih sürecinde, Muğla genelinde görevlendirilen 211 rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenci ve veliler için açılan tercih danışmanlığı birimlerinde görev yaptığı belirtildi. Tercih danışmanlığı süresince öğrencilere ilgi, değer ve yeteneklerinde bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik ediliyor. Tercih edilecek liselerin, özel durumu olan öğrencilere ilişkin detaylı olarak aktarılıyor. Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanıyor. Öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesi, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla sağlanıyor.

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Üç grupta tercih yapılabilecek

Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre süreç bitene kadar erişime açık olacak.

Sonuçlar 24 Temmuz'da açıklanacak

3 Temmuz'dan başlayarak 19 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinin ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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