Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşama tutunamadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy, tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 50 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşama tutunamadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 gün önce Tavşanlı ilçesindeki evlerinde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşama tutunamadı

Tedavi gördüğü hastanede 50 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali Mert Atasoy'un cenazesi, Hisarcık ilçesi Merkez Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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KAYNAK: İHA

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