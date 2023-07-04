İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı! İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Eski MHP'li Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Kürşad Zorlu ise Parti Sözcülüğü görevine devam edecek.