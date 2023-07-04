İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Listede bazı önemli isimlerin yer almaması dikkat çekti ve istifaların yaşandığı parti içinde bu durum tartışmalara yol açtı.
Yeni Başkanlık Divanı, 21 üyeden oluşmaktadır. Önceki açıklamalardan farklı olarak,
Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural
Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz
Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu
Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok
Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı
Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Ayyüce Türkeş
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı: M. Tolga Akalın
Yerel Yönetimler Başkanı: Burak Akburak
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu
Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı: Birol Aydemir
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Ali Demir
Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner
Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu
Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu.
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