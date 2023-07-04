İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Eski MHP'li Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Kürşad Zorlu ise Parti Sözcülüğü görevine devam edecek.

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İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Listede bazı önemli isimlerin yer almaması dikkat çekti ve istifaların yaşandığı parti içinde bu durum tartışmalara yol açtı.

Yeni Başkanlık Divanı, 21 üyeden oluşmaktadır. Önceki açıklamalardan farklı olarak,

Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural

Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz

Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu

Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok

Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı

Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Ayyüce Türkeş

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı: M. Tolga Akalın

Yerel Yönetimler Başkanı: Burak Akburak

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu

Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı: Birol Aydemir

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Ali Demir

Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner

Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu

Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu.

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