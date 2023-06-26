İYİ Parti'de tasfiye rüzgarı! Muhaliflerin üstü çizildi!

İyi Parti, seçim sonuçlarıyla birlikte içinde bulunduğu karışık sürece girdi. Parti içinde oluşturulan Ortak Akıl Platformu, seçim mağlubiyeti nedeniyle Meral Akşener yönetiminin istifa etmesi gerektiğini belirtti. Bu durum parti içinde tartışmalara neden oldu.

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İYİ Parti'de tasfiye rüzgarı! Muhaliflerin üstü çizildi!

Meral Akşener, İyi Parti Başkanlığına Tekrar Seçildi

İyi Parti'nin gerçekleştirdiği kurultayda Meral Akşener, bir kez daha partinin başkanı seçildi. Akşener, liderlik koltuğunda güven tazeleyerek görevine devam etti.

Meral Akşener'den tasfiye rüzgarı! Muhaliflerin üstü çizildi!

GİK ve MDK Üyeleri Yeni Dönemde Belirlendi

Kurultayda ayrıca İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belirlendi. GİK, 50 üyeden oluşan önemli bir karar alma organıdır. MDK ise parti içi disiplini sağlayan 11 üyeden oluşan bir kuruldur.

Meral Akşener'den tasfiye rüzgarı! Muhaliflerin üstü çizildi!

Kurultay Sonrası Muhalif İsimler Listeye Giremedi

Önceki dönemde parti içinde farklı kanatlarda yer alan Meral Akşener'e muhalif olan bazı isimler, bu kurultay sonrası GİK ve MDK üyeleri listesine giremedi. Parti içindeki dengelerin değiştiği bir süreçte, yeni dönemde parti yönetiminde farklı bir yapılanma gözlendi.

Muhalif GİK üyeleri Arzu Önşen ve İsmet Koçak gibi isimler partinin yeni yönetiminde yer almadı.

Parti içi muhalefeti kamuoyunda dile getirmek için Ortak Akıl Platformu adıyla kurulan platformun sözcüsü Ethem Baykal da yeni dönemde MDK listesinde yer almayan isimlerden oldu.

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