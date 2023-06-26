Merdan Yanardağ'dan Öcalan'a övgü sözleri! Filozof ilan etti!

CHP'ye yakınlığı ile tanınan Merdan Yanardağ katıldığı bir programda terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven sözlere imza attı.

YAYINLAMA
Google News

Tele1 teveizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni olan Merdan Yanardağ kanalda terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven skandal sözlere imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Tele1'deki programında açıklamalarda bulunan Yanardağ, siyasi mahkum olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını iddia etti. Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de öne sürdü.

1070991028-180-0-828-486-1920x0-80-0-0-bc9abac72d58b0d0527fec128896306c.jpg

"25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum"

Yanardağ kanalda yaptığı konuşmada Öcalan'ın 25 yıldır hapiste olduğundan bahsederek konuşmasına başladı :“İmralı’ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum" diyen Yanardağ, sözlerini şöyle sürdürmüştü

"Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur."

Tele1'in yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, Öcalan'a uygulanan hapis cezasının hukukta hiçbir yeri olmadığını söyleyerek kaldırılması gerektiğini söyledi

Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz"

rmh6pzkogyhe33yh.jpg

"Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

Merdan Yanardağ sözlerine Abdullah Öcalan'ın rehin olarak tutulduğunu, ailesi ile görüştürlmediğini söyleyerek infaz düzenini eleştirdi.

“Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.“

tele-1in-genel-yayin-yonetmeni-merdan-yanardagin-ocalan-sozleri-tepki-cekti.jpg

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sert sözlerle eleştirdi

Tele1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ıöven sözlerinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü en büyük tepkiyi verenlerden biriside AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi oldu.

Çelebi "TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan Bebek Katiline övgüler… -Öcalan Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkum… -Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur… -Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, son derece zeki bir kişidir. Cezaevinde filozof oldu… Rezillik ötesi!" sözlerini içeren bir paylaşım yaptı.

ebubekir-sahin-1984214.jpg

RTÜK inceleme başlattı

Merdan Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik güzellemelerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Ensonhaber

Karşınızda dünyanın en çirkin köpeği!Karşınızda dünyanın en çirkin köpeği!

Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldönümü! Mezarı başında anıldı!Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldönümü! Mezarı başında anıldı!

Savunmanın "DELİ"si göreve hazır İşte yeni savunma silahımız!Savunmanın "DELİ"si göreve hazır İşte yeni savunma silahımız!

Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyorSerdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor

Vladimir Putin'den isyan sonrası ilk açıklama Öncelik Ukrayna!Vladimir Putin'den isyan sonrası ilk açıklama Öncelik Ukrayna!

Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!

Yol Hipnozu nedir ve nasıl Oluşur? Yol Hipnozu Belirtileri nelerdir?Yol Hipnozu nedir ve nasıl Oluşur? Yol Hipnozu Belirtileri nelerdir?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vladimir Putin'den isyan sonrası ilk açıklama Öncelik Ukrayna!
Vladimir Putin'den isyan sonrası ilk açıklama Öncelik Ukrayna!
Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde yeni hareket kuruldu
Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde yeni hareket kuruldu
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesajlar! "İBB'ye aday olmasını dilerim!"
Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesajlar! "İBB'ye aday olmasını dilerim!"
Son Haberler
Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?
Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?
İstanbul'da bayram öncesi sessizlik Sessizlik rahatlattı!
İstanbul'da bayram öncesi sessizlik Sessizlik rahatlattı!
TOGG şehit çocuğu için sünnet arabası oldu! "Bir Kahramanın Oğluyum!"
TOGG şehit çocuğu için sünnet arabası oldu! "Bir Kahramanın Oğluyum!"
'Kukla' operasyonunda 371 gözaltı! Firariler aranıyor!
'Kukla' operasyonunda 371 gözaltı! Firariler aranıyor!
Meral Akşener en büyük pişmanlığını açıkladı! Hesap soracağız!
Meral Akşener en büyük pişmanlığını açıkladı! Hesap soracağız!
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!
Çok Okunanlar
26 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
26 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! Saniye saniye kameralara yansıdı!
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! Saniye saniye kameralara yansıdı!
Merdan Yanardağ'dan Öcalan'a övgü sözleri! Filozof ilan etti!
Merdan Yanardağ'dan Öcalan'a övgü sözleri! Filozof ilan etti!
İYİ Parti'de tasfiye rüzgarı! Muhaliflerin üstü çizildi!
İYİ Parti'de tasfiye rüzgarı! Muhaliflerin üstü çizildi!
Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşti
Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşti
Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!
Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!