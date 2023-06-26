Merdan Yanardağ'dan Öcalan'a övgü sözleri! Filozof ilan etti!

Tele1 teveizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni olan Merdan Yanardağ kanalda terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven skandal sözlere imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Tele1'deki programında açıklamalarda bulunan Yanardağ, siyasi mahkum olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını iddia etti. Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de öne sürdü.

"25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum"

Yanardağ kanalda yaptığı konuşmada Öcalan'ın 25 yıldır hapiste olduğundan bahsederek konuşmasına başladı :“İmralı’ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum" diyen Yanardağ, sözlerini şöyle sürdürmüştü

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"Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur."

Tele1'in yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, Öcalan'a uygulanan hapis cezasının hukukta hiçbir yeri olmadığını söyleyerek kaldırılması gerektiğini söyledi

“Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz" Haberin Devamı

"Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

Merdan Yanardağ sözlerine Abdullah Öcalan'ın rehin olarak tutulduğunu, ailesi ile görüştürlmediğini söyleyerek infaz düzenini eleştirdi.

“Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.“

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sert sözlerle eleştirdi

Tele1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ıöven sözlerinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü en büyük tepkiyi verenlerden biriside AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi oldu.

Çelebi "TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan Bebek Katiline övgüler… -Öcalan Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkum… -Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur… -Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, son derece zeki bir kişidir. Cezaevinde filozof oldu… Rezillik ötesi!" sözlerini içeren bir paylaşım yaptı.