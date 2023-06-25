Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!

Döviz Kurlarındaki Yükseliş ve Petrol Fiyatlarındaki Artış Akaryakıta Yansıyor

Dolar kurundaki ve brent petrol değerlemelerindeki artışlar sonucunda akaryakıt fiyatlarına sürekli zam gelmeye devam ediyor. Bu durum, tüketiciyi olumsuz etkileyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Motorin ve Benzin Fiyatlarındaki Zamlar

28 Mayıs seçimlerinden sonra motorine toplamda 4,40 TL ve benzine de toplamda 3,40 TL'lik zamlar gelmişti. Ancak dolar kurundaki yeni yükselişlerle birlikte akaryakıt fiyatlarının yeni bir zam dalgasının içine gireceği belirtiliyor.

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LPG Fiyatlarına Yeni Bir Zam

Sektör temsilcileri tarafından aktarılan bilgilere göre, 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatlarına 66 kuruşluk bir zam yapılması planlanıyor. Bu durum, LPG kullanan araç sahiplerini ekonomik olarak etkileyecek ve harcamalarını artıracaktır.

Dolar ve petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt sektöründe sürekli dalgalanmalara neden olmaktadır. Tüketiciler ise bu durum karşısında bütçelerini daha iyi yönetmek ve alternatif yakıt seçeneklerini değerlendirmek konusunda dikkatli olmalıdır.

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Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 24.04 TL

Motorin: 23.87 TL

LPG (Otogaz): 10.59 TL

Ankara

Benzin: 24.48 TL

Motorin: 24.28 TL

LPG (Otogaz): 10.77 TL

İzmir

Benzin: 24.47 TL

Motorin: 24.36 TL

LPG (Otogaz): 10.66 TL.

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