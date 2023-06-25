Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!

Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor.

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Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!

Döviz Kurlarındaki Yükseliş ve Petrol Fiyatlarındaki Artış Akaryakıta Yansıyor

Dolar kurundaki ve brent petrol değerlemelerindeki artışlar sonucunda akaryakıt fiyatlarına sürekli zam gelmeye devam ediyor. Bu durum, tüketiciyi olumsuz etkileyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!

Motorin ve Benzin Fiyatlarındaki Zamlar

28 Mayıs seçimlerinden sonra motorine toplamda 4,40 TL ve benzine de toplamda 3,40 TL'lik zamlar gelmişti. Ancak dolar kurundaki yeni yükselişlerle birlikte akaryakıt fiyatlarının yeni bir zam dalgasının içine gireceği belirtiliyor.

Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!

LPG Fiyatlarına Yeni Bir Zam

Sektör temsilcileri tarafından aktarılan bilgilere göre, 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatlarına 66 kuruşluk bir zam yapılması planlanıyor. Bu durum, LPG kullanan araç sahiplerini ekonomik olarak etkileyecek ve harcamalarını artıracaktır.

Dolar ve petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt sektöründe sürekli dalgalanmalara neden olmaktadır. Tüketiciler ise bu durum karşısında bütçelerini daha iyi yönetmek ve alternatif yakıt seçeneklerini değerlendirmek konusunda dikkatli olmalıdır.

Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 24.04 TL
Motorin: 23.87 TL
LPG (Otogaz): 10.59 TL

Ankara

Benzin: 24.48 TL
Motorin: 24.28 TL
LPG (Otogaz): 10.77 TL

İzmir

Benzin: 24.47 TL
Motorin: 24.36 TL
LPG (Otogaz): 10.66 TL.

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