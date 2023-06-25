Merkez Bankası'ndan yeni hamle Resmi Gazete'de yayımlandı!

TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi hakkında yapılan değişikliklere ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu tebliğe göre, sadeleştirme politikası çerçevesinde menkul kıymet tesis oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmüştür.

Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı bankaların gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan daha düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için ise 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır.

Bu değişiklikler, finansal piyasalarda daha etkin bir likidite yönetimi sağlamayı ve bankaların operasyonel süreçlerini sadeleştirerek daha verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini hedeflemektedir.

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Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte, bankalar bu yeni oranlara uyum sağlamak ve menkul kıymet tesislerini bu çerçevede düzenlemekle sorumludurlar. Bu düzenlemeler, TCMB'nin sadeleştirme politikasının bir parçası olarak finansal sistemin daha sağlıklı ve etkin işlemesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye'de sadeleşme hareketi

Tebliğe eklenen "Bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama" kapsamında şunlar kaydedildi:

"29 Eylül 2023 (dahil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre yüzde 10'un altında dönüşüm yapılması halinde eksik kalan kısmın iki katı tutarında menkul kıymet bloke olarak tesis edilir. Tesis süresi, hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden altıncı ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erer. Bu madde hükümleri yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmaz." Haberin Devamı

TCMB, Sadeleştirme Politikasını Kademeli Olarak Uygulayacak

TCMB'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu kararı doğrultusunda sadeleştirme sürecinin kademeli bir şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu süreç, etki analizlerine dayanarak ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırmayı ve makro finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen bir yaklaşımla yürütülecektir. İlk adım olarak menkul kıymet tesis uygulamasının sadeleştirilmesine karar verilmiş ve bu karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Açıklamada, sadeleşme sürecinin Para Politikası Kurulu tarafından ilan edilen ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edeceği vurgulanmıştır. Bu adımların finansal sistemin sağlıklı işleyişine katkı sağlaması ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

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