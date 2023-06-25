Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

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Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İdlib'deki Hava Saldırıları ve Sivil Kayıplar

Yerel saatle 10.03'te Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden havalanan 3 Rus savaş uçağı, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçesindeki sebze haline, il merkezine ve Beynin köyüne hava saldırıları düzenledi.

Suriye Sivil Savunması'ndan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur'da bulunan sebze halindeki saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı. Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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İdlib'deki Gerginlik Azaltma Bölgeleri

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı. Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

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İdlib'e Göç ve İnsani Kriz

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Bu durum, İdlib'deki insani krizin derinleşmesine yol açtı. Sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve insani yardımların etkin bir şekilde ulaştırılması önem taşıyor.

İdlib'deki hava saldırıları ve sivil kayıplar, bölgedeki gerginlik azaltma çabalarının sürdürülmesi gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. Uluslararası toplumun, barış ve istikrarın sağlanması için çözüm odaklı çalışmalar yapması ve sivil halkın korunmasına yönelik adımlar atması büyük önem taşıyor.

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