PKK'nın ithal teröristi teslim oldu! Fransa'dan gelmiş!

Teslim Olan PKK'lı Teröristler Habur ve Silopi'ye İade Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur ve Silopi'deki hudut karakollarına teslim olduğunu duyurmuştu. Teröristlerin yakalanması ve iade süreci başarıyla tamamlandı.

Fransız Teröristin İtirafları: Geçmişi ve İlk Eğitimi

İfadelerinde, teslim olan teröristlerden birinin Fransa'da yaşarken terör örgütüne katıldığı ortaya çıktı. Detaylara göre, bu teröristin geçmişi ve ilk eğitimi hakkında bilgiler elde edildi. Fransız teröristin nasıl radikalleştiği ve terör örgütüne dahil olduğu araştırılıyor.

Haberin Devamı

Irak'ın Kuzeyine Giden Teröristin Yunanistan Deneyimi

Teslim olan teröristlerden "Munzur B." kod adlı olanı, ifadesinde Irak'ın kuzeyine gitmeden önce bir süre Yunanistan'da bir kampta kaldığını belirtti. Yunanistan'daki kamp deneyimi sırasında teröriste ilk bilgilerin verildiği ortaya çıktı. Bu süreç, teröristin ideolojik dönüşümünde önemli bir rol oynadı.

Alman ve Fransız Teröristlerin Etkisiz Hale Getirilmesi

Son zamanlarda Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya mensup olan bir Alman vatandaşı terörist ve bir Fransız terörist etkisiz hale getirildi. Bu olay, uluslararası terör bağlantılarının da göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı

Wall Street'te Sarsıcı Daralma Binlerce işçi çıkarıldı!

İsrail'de binlerce vatandaş sokaklara döküldü Netenyahu karşıtları birleşti!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde yeni hareket kuruldu

Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!

Wagner geri çekilme kararı aldı Rusya ile anlaştılar!