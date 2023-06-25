Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremze'de liselilere müjdeli haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık." cümleleri ile başlayan bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremze'de liselilere müjdeli haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından LGS sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan bir sosyal medya paylaşımı yapıldı.

"23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Depremzede öğrencilere müjde

Erdoğan 6 Şubat depreminden etkilenen öğrenciler için mağduriyetlerini giderecek yeni bir düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

"3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremze'de liselilere müjdeli haber

Depremden etkilenen öğrenciler için ek kontenjan müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzede öğrenciler için: "Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremze'de liselilere müjdeli haber

Yeni düzenlemenin detayları 26 Haziran'da

Cumhurbaşkanı depremzede öğrencilere kolaylık sağlayacak yeni düzenlemenin detaylarının 26 Haziran Pazartesi günğü yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacağını belirtti.

"Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."

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