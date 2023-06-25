Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 25 Haziran Pazar hava durumu nasıl olacak?

Hava Sıcaklığı:
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Marmara
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Orta Ve Doğu Karadeniz
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık