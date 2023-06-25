Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 25 Haziran Pazar hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 25 Haziran Pazar hava durumu nasıl olacak?

Hava Sıcaklığı:

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Marmara

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Orta Ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

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Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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