İstanbul'un taksi sorunu bitmiyor! Vatandaşlar çileden çıktı!

Taksim Meydanı, yerli ve yabancı yüzbinlerce kişinin uğrak noktası olmasıyla bilinen İstanbul'un önemli bir merkezidir. Ancak, son zamanlarda Taksim Meydanı'nda yaşanan bir olay, taksicilerin haksız uygulamalarına dikkat çekmiştir.

Olay, Taksim Meydanı'nda bekleyen bir turist aile ile bir taksici arasında gerçekleşti. İki çocuklu aile, Kapalı Çarşı'ya gitmek için Sıra Selviler Caddesi istikametine giden bir taksiye bindi. Ancak, taksiciye binmeden önce taksimetre açılmasını talep ettiler. Ne yazık ki, taksici bu talebi reddetti ve taksimetreyi açmadı.

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Bu durum üzerine turist aile ile taksici arasında birkaç dakika süren bir diyalog yaşandı. Aile, taksiciden taksimetre açılmasını ısrarla istedi, ancak taksici taleplerini yerine getirmemekte direndi ve müşterileri almadan uzaklaşmaya başladı.

Taksiciye ağır yaptırım uygulandı

Taksiciyi sivil trafik zabıtaları da fark etti. Taksi durduruldu ve turist aile ile konuşuldu. Turistlerin Kapalı Çarşı'ya gitmek istediği, taksicinin ise turist yolcuları taksimetre açmadan götürmek istediği anlaşıldı.

Olay yerine gelen trafik polisleri, taksimetre açmayan taksiciye işlem yaptı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4 bin 62 TL para cezası kesildi. Taksi ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

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Kısa Mesafe Yüzünden Taksicilerin Yolcu Almaması

Taksiciler arasında en sık şikayet edilen konulardan biri, kısa mesafe olduğu için yolcu almamalarıdır. Bu sorun, Taksim Meydanı'nda da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Taksim Meydanı'nda bekleyen bir kadın müşteri, boş olan taksilere duraklamalarını ve kendisini hedeflediği adrese götürmelerini istedi. Ancak, kadın yolcunun durdurduğu taksiciler, adresin uzak olmadığını öğrendiklerinde hiçbir şekilde yolcu almaya yanaşmadılar.

Kadın müşteri, dakikalarca bekledikten sonra bir yakınını arayarak yardım istedi. Mağdur olan kadını, yakını aracılığıyla hedeflediği yere götürebilmek için başka bir çözüm bulunmuş oldu.

"Bu duruma genel bir çözüm bulunması lazım"

Son zamanlarda taksicilerin kısa mesafe yolcularını bekletme sorunu artarak devam ediyor. İremsu Çil adlı bir yolcu, 40 dakika boyunca taksi beklediğini ancak birkaç taksinin yakın mesafe olduğu gerekçesiyle kendisini götürmek istemediğini belirtti.

Taksicilerin son dönemde, sadece para odaklı bir şekilde hareket ettiklerini ve müşterilerle iletişim kurmanın ötesine geçmediklerini ifade eden Mustafa Dinç, bu tür bir tutumun özellikle yabancı turistler üzerinde olumsuz bir izlenim bıraktığını dile getirdi.

Dinç, taksicilerin daha az müşteri alarak daha fazla kazanmak isteyip istemediklerini bilemediğini belirterek, bu soruna genel bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Kendisi de yakın zamanda eşyası olduğu halde taksiye alınmadığını ve zorunlu olarak toplu taşımayı kullanmak zorunda kaldığını anlatan Dinç, bu durumun kısa mesafe yolcuları ve yerli halkı mağdur ettiğini vurguladı.

Yerli, yabancı fiyatında uçurum

Diğer bir taksi müşterisi ise Beşiktaş'ta dakikalarca taksi beklediğini, taksicilerin bir kısmının, "Uygulamadan çağrıldık." diyerek kendilerini almadıklarını, diğerlerinin de Nişantaşı'na çıkmak istemediklerini söylediklerini aktardı.

Aksaray'da 30 dakika boyunca taksi beklediğini belirten Serkan Hasanoğlu da kısa mesafeye gitmek istemeyen taksicilerin değişim saati ya da farklı güzergah gibi gerekçeler öne sürdüklerini anlattı.

Taksi bekleyen Efe Tonyalı da taksicilerin turist tercih ettiklerini vurgulayarak, "Mesela ben Güngören'e 100 TL'ye gidiyorum ama yabancı olduğu zaman o 100 TL'yi, 100 dolara çıkartabiliyorlar." dedi.

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