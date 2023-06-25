Vladimir Putin'den isyan sonrası ilk açıklama Öncelik Ukrayna!

Rusya'da yaşanan krizin ardından konuşan Rusya Lideri Vladimir Putin, önceliklerinin Ukrayna'daki harekat olduğunun altını çizdi.

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Vladimir Putin'den isyan sonrası ilk açıklama Öncelik Ukrayna!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Rus lider Putin, "Önceliğimiz Ukrayna'daki hareket, Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek" açıklamasında bulundu. Putin, Ukrayna'da hareketin kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı.

Putin, "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.

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