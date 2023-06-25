Savunmanın "DELİ"si göreve hazır İşte yeni savunma silahımız!

Titra Teknoloji, DELİ Taktik Kamikaze Sistemi Projesine 1,5 Yıl Önce Başladı

Titra Teknoloji, yaklaşık 1,5 yıl önce DELİ Taktik Kamikaze Sistemi Projesi'ne başladı. Bu önemli projede, otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip olan DELİ'nin geliştirilmesi amaçlandı.

DELİ, SAHA EXPO'da İlk Kez Sergilendi

DELİ Taktik Kamikaze Sistemi, Ekim 2022'de düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez sergilendi. Bu etkinlik, sistemin gelişim aşamasındaki başarısını ve yenilikçi özelliklerini gözler önüne serme fırsatı sağladı.

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DELİ'nin Özellikleri ve Operasyonel Yetenekleri

DELİ, modüler yapısı sayesinde kolay taşınabilir ve kullanıma hazır hale gelmek için 15 dakikadan kısa bir süre gerektirir. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yüksek etki çapına sahip harp başlığı ile donatılan DELİ, güvenlik seviyesini artırmak için karıştırma önleyicilere sahiptir. Sistem, saatte 80 kilometre seyir hızına ve 180 kilometre maksimum hıza ulaşabilir. Maksimum irtifası 3 bin 500 metre olan DELİ, muharebe sahasına çıkmak için 150-500 metre operasyonel irtifaya hazırlanır.

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Bu gelişmeler, Titra Teknoloji'nin DELİ Taktik Kamikaze Sistemi Projesi'ndeki ilerlemesini ve sistemdeki yenilikçi özellikleri vurgulamaktadır.

DELİ Kamikaze Projesi Atış Sahasında Başarıyla Tamamlandı

Titra Teknoloji'nin DELİ Kamikaze Projesi, yoğun bir test sürecini tamamlayarak atış sahasına çıktı. Proje kapsamında, platformun, sistemlerin ve alt sistemlerin doğrulama testleri için birçok uçuş ve dalış gerçekleştirildi. Son olarak canlı mühimmatla nihai kalifikasyon testi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Konya-Karapınar'daki test sahasında gerçekleştirilen testlerde, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen mühimmat ve tapa sistemiyle intihar dalışları yapıldı. Daha büyük bir harp başlığı kullanılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Bundan sonra odak noktası, anti zırh özelliğine sahip daha büyük mühimmatlarla hedef vurma üzerine yoğunlaşacak.

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz'dan Değerlendirme

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, DELİ Kamikaze Projesi'nde pek çok sistemin testini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Cansız mühimmatla yapılan testlerin yanı sıra canlı mühimmat kullanıldığı son testlerde, hedeflere tam isabetle vurulduğunu vurguladı. Yılmaz, projenin kendi sınıfında dünyanın en iyi ürünlerinden biri olduğunu ifade etti ve kamikazelerin savaşlarda artan önemine dikkat çekerek ülkeye kazandırılan bu stratejik üründen gurur duyduklarını belirtti.

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