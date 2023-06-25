Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldönümü! Mezarı başında anıldı!

Kazım Koyuncu aramızdan göçeli tam 18 yıl oldu sevenleri, ailesi 18. Yılında Karadeniz'in hırçın çocuğunu yalnız bırakmayarak mezarı başında dua ettiler.

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Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldönümü! Mezarı başında anıldı!

Karadeniz’in hırçın çocuğu Kazım Koyuncu'nun sevenleri, günün erken saatlerinden itibaren Artvin'deki Yeşilköy köyüne gelerek Koyuncu'nun mezarına gül ve karanfil bırakıp dua etti.

Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldönümü Mezarı başında anıldı!

Mezarı başında anıldı

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan Kazım Koyuncu, müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist olarak çok yönlü bir sanat kariyerine sahiptir.Kanser hastalığına yenik düşen Kazım Koyuncu, 33 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Her yıl ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından düzenlenen anma törenleriyle hatırası yaşatılmaktadır.Bu yıl, Kazım Koyuncu'nun ölümünün 18. yılında da anma töreni düzenlendi. Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy köyündeki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldönümü Mezarı başında anıldı!

"Hayallerini yaşatacağız"

Sanatçının mezarını ziyaret eden Hopalı Kadir Genç, Kazım Koyuncu'yu anmak için geldiğini dile getirerek, "Onun düşüncelerini, hayallerini yaşatacağız. Her yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da buraya gelerek onu anacağız." diye konuştu.

"Memleketini seven bir insandı"

Kazım Koyuncu'nun şarkılarıyla memleket sevdasının pekiştiğini ve arttığını vurgulayan Serdaroğlu, şunları kaydetti:

Dilimizi, kültürümüzü tanıdık. Her sözü, her şarkısı bir şeyler anlatıyor. Memleketini seven bir insandı. Çok duyguluyum. Onun sayesinde tanıştığım insanlar var çevremde. Eşimle de onun sayesinde tanışmıştık. Çocuklarımı onun şarkılarıyla büyüttüm. Onun şarkılarından isimler koydum.

1 yıl sonra vefat etti

Bir röportajında, "Çocukken şiirle güzel oynuyordum. Şairlerle çok uğraşıyordum. Bir ceket yaptırmak istedim o zamanlar İstanbul'a gelirken, şair ceketi..." sözlerini sarf eden Kazım Koyuncu, tedavi gördüğü hastanede 25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken yaşamını yitirdi.

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