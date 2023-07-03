İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'

Milletvekili Çıray, verdiği bir röportajda Meral Akşener'e karşı sert eleştirilerde bulundu. Röportajda, Meral Akşener'in Kurultay konuşmasında ve hesaplaşma ifadelerinde siyasi bir anlamda "canlı bomba gibi" davrandığını ifade etti.

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İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'

Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan galibiyetlerinin arasına bir yenisini daha eklerken Kemal Kılıçdaroğlu da hüsrana uğradı.Seçimin üzerinden haftalar geçerken muhalif cephede çalkantı sürüyor.CHP’de değişim, İyi Parti’de de istifa konuları uzun süre gündemde kaldı. İyi Parti’den istifa eden bir isim de, Aytun Çıray.

İyi Parti’den istifa ediyorum.

Çıray istifasını, "Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İyi Parti’den istifa ediyorum." İfadeleriyle duyurmuştu.

Gündem yaratan ayrılık sonrası Çıray, Cumhuriyet’e konuştu.

Çıray, sorulara verdiği sert tepkilerle yeni bir gündem yarattı.

Sorulardan biri şöyle oldu; “İyi Parti Kurultayı geride kaldı. Sayın Akşener hesaplaşma derken sizce ne kastetti, siz kiminle hesaplaşma olacağını düşünüyorsunuz?"

İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'

"İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınamaz."

Çıray, Meral Akşener’in bir siyasi canlı bomba gibi davrandığını vurgulayarak şu cümleleri aktardı;

"Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem suç bastırıyor derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınamaz."

İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'

"Meral Hanım canlı bomba gibi davrandı"

"Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz; grubunda alevi olmayan vali büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye’yi yönetmeye tali olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı."

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