HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar

2019 yerel seçimlerinde İstanbul başta olmak üzer bazı büyük illerde aday çıkarmayarak millet ittifakının adaylarını destekleyen ve son seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için kararını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar

HDP gelecek yıl Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin önemli bir karar aldı. Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan her ilde aday çıkaracaklarını açıkladı.

HDP HER İLDEN ADAYINI ÇIKARACAK

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracağı açıklandı.

Kararı, Van'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıkladı.

HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar

Buldan, "Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. Büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu seçimlerde büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

HDP, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimde, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu birçok şehirde aday çıkarmamış, Cumhur İttifakı karşısındaki adaylara destek vermişti.

Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"

CHP'de değişim krizi sürüyor! 'Genel başkanımızı yıpratıyorlar!'CHP'de değişim krizi sürüyor! 'Genel başkanımızı yıpratıyorlar!'

Ekrem İmamoğlu'ndan skandal bir karar daha! Hamidiye suyunun adını değiştirdiEkrem İmamoğlu'ndan skandal bir karar daha! Hamidiye suyunun adını değiştirdi

Ekrem İmamoğlu 'yaptım' dedi! Üsküdar Belediye Başkanı yalanladı!Ekrem İmamoğlu 'yaptım' dedi! Üsküdar Belediye Başkanı yalanladı!

CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!

Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!

Kılıçdaroğlu yola devam dedi! Koltuk hırsım yok!Kılıçdaroğlu yola devam dedi! Koltuk hırsım yok!

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"
Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"
Ekrem İmamoğlu 'yaptım' dedi! Üsküdar Belediye Başkanı yalanladı!
Ekrem İmamoğlu 'yaptım' dedi! Üsküdar Belediye Başkanı yalanladı!
CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!
CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!
Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!
Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!
Son Haberler
Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!
Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!
Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?
Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?
AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'
AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
ABD'den skandal İsveç açıklaması! İfade özgürlüğüdür!
ABD'den skandal İsveç açıklaması! İfade özgürlüğüdür!
İsveç'in skandal kararına sert tepkiler yükseliyor! Dışişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü kararı kınadı!
İsveç'in skandal kararına sert tepkiler yükseliyor! Dışişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü kararı kınadı!
Çok Okunanlar
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kıskananlar çatlasın'
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kıskananlar çatlasın'
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'
Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'
Fatih Portakal kendi programı hakkında anket yaptı! Çıkan sonuç Portakalı şok etti!
Fatih Portakal kendi programı hakkında anket yaptı! Çıkan sonuç Portakalı şok etti!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!