Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı.

Yoğun geçen seçim dönemini geride bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı basket maçının videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Erdoğan'ın dinç halleri ise seçim boyunca "Hasta" diyen bazı muhalifleri hazımsızlığa uğrattı.

Bu muhaliflerden birisi olan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yorum yaptı.

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Hüseyin Baş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosuna yaptığı yoruma da Mustafa Varank cevap verdi.

HÜSEYİN BAŞ'TAN TEPKİ ÇEKEN YORUM!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor.”

VARANK CEVAP VERDİ!

Hüseyin Baş'ın hazımsızlığına ise Mustafa Varank şu ifadelerle cevap verdi;

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank:

“Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek...”

Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek... https://t.co/L0Egwh91iF — Mustafa Varank (@varank) July 1, 2023

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