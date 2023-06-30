Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!

Tele1 televizyon kanalında terör elebaşı Abdullah Öcalan hakkında skandal açıklamalar yaparak gündeme giren Yanardağ, açıklamalarının ardından tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıktı.

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Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!

Tele1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklama yapmıştır. Yanardağ, CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve bazı söylemleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan bir isimdir. Ancak bu sefer, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen bir açıklama yapmıştı.

Yanardağ, cezaevinde 25 yıldır hüküm süren Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini dile getirmiş ve bu sözlerinden dolayı tutuklanmıştır. Teröristbaşı Öcalan'ı övmesiyle ilgili olarak, daha sonra ifadesinde geri adım atmış ve değişiklik yaptı.

Merdan Yanardağ "İroni yaptım" dedi

Merdan Yanardağ mahkemeye verdiği ifadede Öcalan hakkında yaptığı konuşma hakkında ironyaptım ifadesini kullandı.

"Milletvekili konuşmasında esas olarak Selahattin Demirtaş’ı ve Kandil’i suçlamıştır. ‘O halde niye bunu suçladınız’ diye durumu sorguladım, kamuoyuna bilgi verdim. ‘Suçu ve suçluyu övme’ veya ‘terör örgütünü övme’ niyetim yoktur.

Felsefi inançlarım dünya görüşüm nedeniyle terör eylemlerini, eylemleri gerçekleştiren örgütleri övmem mümkün değildir.

Programdaki her şeyi ben söyledim, reddetmiyorum. Sadece milletvekilinin sözleri nedeniyle ironi yaptım."

Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!

Muhalefet partilerinden destek mesajı geldi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Merdan Bey'in içeri alınması, tutuklanması ve yargılanması kabul edilemez. Merdan Bey'in kanalda söyledikleri benim doğru bulmadığım şeyler. Asla ve asla bu kelimeleri kullanmamıştır ve bu duruşu ortaya koymamıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek teröristbaşını öven Merdan Yanardağ'a destek vermiştir.

Özgür Özel de, "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Hukuku, Merdan Yanardağ'ı ve Tele1'i savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. PKK terör örgütünden destek alan Kemal Kılıçdaroğlu da, Merdan Yanardağ'ı ziyaret etme planları yapmıştı. Bu durum, kamuoyunda tepkilere neden olmuş ve tartışmalara sebep olmuştur.

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