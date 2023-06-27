Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!

Hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan Merdan Yanardağ, bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılık işlemleri sona eren Yanardağ, tutuklandı.

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Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!

Merdan Yanardağ, CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazeteci olarak tanınmaktadır. Ancak, terörist sempatizanı açıklamalarıyla skandal bir etki yaratmıştır.

Tele 1 adlı televizyon kanalında gerçekleştirilen canlı yayında, Yanardağ terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulunmuştu.

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Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullanmıştı.

Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!

Adliyeye sevk edildi

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve "Suçu ve suçluyu övme" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!

Tutuklandı

Yanardağ, dün yayın esnasında polis memurları tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Yanardağ, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve tutuklandı. Yanardağ'ın tutuklanması, yapılan suçlamaların ciddiyetini ve yargı sürecinin başlamış olduğunu göstermektedir.

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