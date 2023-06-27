Mustafa Masatlı kimdir, nereli, kaç yaşında, kaç dil biliyor? Mustafa Masatlı'nın biyografisi

Mustafa Masatlı Kimdir?

Mustafa Masatlı, Türk bürokrat olarak görev yapan bir isimdir. Kendisi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş ve ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans programını tamamlamıştır. Mülki İdare Mesleği'ne 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak adım atmış ve farklı görevlerde bulunmuştur.

Mustafa Masatlı Nereli?

Mustafa Masatlı, 26 Kasım 1969 tarihinde Sungurlu, Çorum'da dünyaya gelmiştir.

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Mustafa Masatlı Kaç yaşında?

Mustafa Masatlı, 2023 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Mustafa Masatlı Kaç dil biliyor?

Mustafa Masatlı, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bu sayede uluslararası ilişkilerde etkin iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.

Mustafa Masatlı'nın Biyografisi:

Mustafa Masatlı, Türk bürokrasi alanında önemli bir kariyere sahip olan bir isimdir. Eğitim hayatına Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başlamış ve buradan başarıyla mezun olmuştur. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans programını tamamlamıştır.

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1994 yılında Mülki İdare Mesleği'ne adım atan Mustafa Masatlı, Tokat Kaymakam Adayı olarak görevine başlamıştır. Kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş ve farklı illerde kaymakamlık görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca Tekirdağ Vali Yardımcılığı, Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı gibi önemli görevlerde de çalışmıştır.

Mustafa Masatlı'nın ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli seminerlere ve çalışmalara katıldığı bilinmektedir. 2018-2020 yılları arasında Ardahan Valisi olarak görev yapmıştır. 2020 yılında ise Amasya Valisi olarak atanmıştır.

Mustafa Masatlı, evli bir aile babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Hem sahip olduğu bilgi birikimi hem de deneyimleriyle Türk bürokrasisine önemli katkılarda bulunmaktadır.