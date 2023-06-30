Ekrem İmamoğlu'ndan skandal bir karar daha! Hamidiye suyunun adını değiştirdi

1902 yılında Sultan 2.Abdülhamid Han tarafından İstanbul'un temiz içme suyunu karşılamak üzere şahsi servetinden harcama yaparak hayata geçirmiş olduğu kendi ismi ile anılan "HAMİDİYE" sularının ismi "HMD" olarak İBB tarafından değiştirildi. "HAMİDİYE" sularının ismi kısaltılarak "HMD" olarak başka bir anlam ve mana anımsatacak şekilde değiştirilmesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada İmamoğlu'nun bu kararı çok sert bir şekilde eleştirilerek bir vatandaş "Bu yapılan ecdadımızın aziz hatırasına saygısızlıktır. Dedem Sultan 2.Abdülhamid Han'ı İngiliz sevmez, Alman sevmez, Fransız sevmez, Rus sevmez, Papa sevmez, Yahudi sevmez..!! Bunları anladık da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden sevmez onu anlamadık. Ecdadımıza yapılan bu saygısızlığı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." diyerek karar çok sert tepki getirdi.

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HAMİDİYE SUYUN ADI DEĞİŞTİMİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye Su markasının pet şişesinde yazan "HMD" yazısı kafaları karıştırmış ve markanın isim değişikliğine gittiği iddia edilmişti. İBB tarafından yapılan açıklamada, "Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır" dedi.

İBB iştirakindeki Hamidiye su markasının isminin değiştiği iddia edilmişti. Pet şişede "Hamidiye" yerine "HMD" yazısını gören vatandaşlar durumu sosyal medyada dile getirerek olaya tepki göstermişti.İBB'DE AÇIKLAMAİddialara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. Açıklamada, HMD isimli suyun Hamidiye Su'nun ikinci markası olarak piyasaya sunulduğu belirtildi.

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İBB'DEN AÇIKLAMA "HMD İKİNCİ MARK

'İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz."

TEVFİK GÖKSU, İSMİNİN DEĞİŞTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek Hamidiye suyun isminin değiştiğini iddia etmişti. Göksu, paylaşımında "4 yılda İstanbul'a 'bir bardak' yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında" ifadelerini kullandı.

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