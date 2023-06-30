Ayasofya'nın önünde Yunan provokasyonu! Gerçek sahibine dönecek dedi!

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına tepki gösteren bir Yunan turist cami önünde ülkesinin bayrağını açtı. Video sosyal medyada tepki çekti.

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İstanbul'un tarihi camileri ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.Tarihi şehrin en büyük öneme sahip olan Ayasofya Camii, geçmişten günümüze kadar birçok dini ve tarihi olaya şahitlik etti.Geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı.Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Cami'nin tekrardan ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

Binlerce müslümanın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami ise bir provokatif eyleme şahit oldu.

"Ayasofya her zaman bir kilise olacak."

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya Cami önünde Yunanistan bayrağı ile poz vererek provokasyon yaptı. Kondylas Yunan bayrağı ile poz vererek "Ayasofya her zaman bir kilise olacak. Sadece Yunan Ortodoks Kilisesi'nin değil, Yunanistan'ın da. İstanbul'da her zaman Yunan bir şehir olacak. " ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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