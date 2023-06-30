ABD'den skandal İsveç açıklaması! İfade özgürlüğüdür!

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stockholm'de, Irak kökenli bir kişi olan Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı gerçekleşti. Bu olay, Türkiye ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden tepkilerle karşılandı.

Öncelikle, İsveç İdare Mahkemesi, güvenlik riski endişelerinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak polisin Kur'an-ı Kerim yakma yasağını 12 Haziran'da kaldırmıştı. Ardından, Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesi'nin bu kararını onayladı.

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Amerika ifade özgürlüğü dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konu ile ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu eylemin endişe verici olduğunu belirten Miller, "Bunu kınıyoruz ancak ABD aynı zamanda ifade özgürlüğünü ve barışçıl toplanma hakkını demokrasinin unsurları olarak görüyor" diye konuştu.

Miller, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin İsveç'teki Müslümanlar ve diğer dini azınlık grupları için korku atmosferi yaratacağını ve özgürce ibadetlerini yerine getirmelerini etkileyeceğini söyledi.

Dini azınlık grupları için daha kapsayıcı bir ortam oluşturulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Miller, "Ancak aynı zamanda bu gösteriye izin verilmesini de ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyoruz. İzin verilmesi eylemleri onaylamak anlamına gelmiyor" dedi.

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Miller, İsveç'te gösteri izinleriyle polisin ilgilendiğini belirterek, "Hem insanların bu eylemleri yapmaya hakkı olduğunu düşünüp hem de bunların talihsiz olduğunu savunabiliriz" ifadelerini kullandı.

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