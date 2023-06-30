Fransız Teknik Direktör'den nefret söylemi! 'Cuma Namazına giden pislikler' dedi

Fransa'da Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier Gözaltına Alındı

Adli makamlar, sezonun sona ermesinin ardından Paris Saint Germain'i çalıştıran teknik direktör Christophe Galtier hakkında harekete geçti. 56 yaşındaki teknik direktör gözaltına alındı.

Irkçı İddiaların Ortaya Çıkmasıyla Olaylar Gelişti

Christophe Galtier'nin eski takımı Nice'i çalıştırdığı dönemde yolladığı iddia edilen bir e-mail, başına büyük bela açtı. Nisan ayında, Galtier'nin Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'e Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili ırkçı söylemlerde bulunduğu e-mail basına sızdı.

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Gözaltına Alma İşlemi Gerçekleştirildi

Fransız adli makamları, bu iddiaların ardından sezonun sonunu bekledi. RMC Sport'un haberine göre, Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki ırkçı söylemlerle ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Cezai Sonuçlar Bekleniyor

Galtier hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda, Fransız teknik direktörün 3 yıla kadar hapis ve para cezası alabileceği öne sürüldü. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, detayların ortaya çıkması ve sonuçların belirlenmesi bekleniyor.

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"Cuma Namazına giden pislikler"

Christophe Galtier'nin Julien Fournier'ye gönderdiği iddia edilen e-mailde yer alan ırkçı söylemler gündemi sarsıyor. E-mailde, "Cuma namazına giden pislikler" şeklinde ifadeler kullanılarak takımdaki siyahi oyuncuların ve Müslümanların aşağılandığı belirtiliyor.

İşte gündem olan o e-mailde yazanlar:

"Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı"

'İsmimin Bu Şekilde Kirletilmesini Kabul Edemem'

Fransız teknik adam, "Zor günlerdi, çıkan iddialar sonrasında şoka uğradım. Bu sebeple de işime sığındım ve takımımla çalıştım sadece, takımla çalışmak bana iyi geldi. Hakkımda söylenenler, söylediğim iddia edilen sözler karşısında büyük bir şok yaşadım. Ben sosyal konutlarda, banliyöde, kültürel bir zenginlik içinde din, renk, kök ayrımı yapmadan diğerine daima saygı ile yaklaşan bir yapı içinde büyüdüm. Tüm hayatımı başkalarıyla birlikte huzurlu ve paylaşarak yaşadım. İsmimin ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem" dedi.

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