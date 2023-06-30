Polonya’daki Rus hokeyci casusluktan tutuklandı

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), birinci ligde yarışan hokey takımlarından birinde oynayan Rus vatandaşı bir oyuncuyu casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

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Polonya’daki Rus hokeyci casusluktan tutuklandı

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), birinci ligde yarışan hokey takımlarından birinde oynayan Rus vatandaşı bir oyuncuyu casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Rus sporcu, çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 aylığına tutuklandı.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sporcu kimliği altında faaliyet gösteren bir Rus casusunun tutuklandığını duyurdu. Bakan Ziobro, "Rus casusları birer birer düşüyor. Polonya Ulusal Savcılığı ve ABW'nin bir başarısı daha" ifadelerini kullandı. Ziobro, söz konusu şahsın Polonya'da birinci ligde mücadele eden hokey takımlarından birinde oynadığını, ülkede çökertilen Rus casusluk şebekesinin 14'üncü üyesi olduğunu belirtti.

Yabancı istihbarat lehine Polonya'daki bazı voyvodalıkların kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürüttüğü, faaliyetleri karşılığında düzenli olarak ödüllendirildiği belirtilen Rus sporcu, çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ay süreyle tutuklandı.

Polonya yasalarına göre yabancı devlet lehine casusluk yaptığı belirlenen kişiler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

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