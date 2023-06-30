CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, öncelikle depremzedelerin kaldığı otelden çıkarılmasıyla ilgili tartışmalı bir karar aldığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Şimdi ise, vatandaşların ücretsiz olarak kullandığı mesire alanlarını ücretli hale getirdiği ortaya çıktı.

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CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, öncelikle depremzedelerin kaldığı otelden çıkarılmasıyla ilgili tartışmalı bir karar aldığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Şimdi ise, vatandaşların ücretsiz olarak kullandığı mesire alanlarını ücretli hale getirdiği ifade edildi.

Albayrak, göreve gelir gelmez Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi 600 yıllık çınarı kestirmiş ardından Muratlı İnanlı Çeşmesi mesire alanındaki taze fidanlar da dahil olmak üzere sayısız ağacı keserek çocuk parkı ve içkili lokanta yapmıştı.

Belediye bünyesinde çalıştıramadığı lokantayı işletemeyince defalarca kiraya vermiş fakat yüksek kira bedeli nedeniyle ihaleyi alanlar hep bırakmıştı.

Mesire alanını paralı yaptı

Bu yere talip çıkmayınca, çareyi, halkın yüzlerce yıldır kullandığı mesire alanını da lokantayla birlikte ihaleye katmakta buldu.

CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!

Halk büyük tepki gösterdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ağaçları keserek piknik masası ve beton barbeküleri de koyduğu alanın kendi kiralık bölgeleri olduğunu söyleyen işletme sahibi, her girenden kişi başı 10 lira almaya başladı. (10 yaş üzeri çocuklar da dahil)

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "biz yıllardır bu mesire alanını kullanıyorduk. Kadir Başkan geldi, Tekirdağ Belediye Başkanı diye Muratlı'mdaki mesire alanını sahiplendi. Garibanın pikniğine bile engel oluyor. Girerken üzerinde sadece bir numara olan fiş verip kişi başı 10 lira para alıyorlar. Bu para kimin cebine giriyor. Halk olarak benim piknik alanıma beni parasız sokmuyorlar. bu ne biçim adalet bu ne biçim halkçı belediyecilik?" diyorlar. İşletme ihalesini alan Çeşme Park lokanta sahibi Mithat Bey, "Ben buraya yıllık 183 bin lira para verdim. Düzenleme için milyonlarca lira harcadım. 26 dönüm alan bana aittir. Muratlı belediyesi dahi bu alanda bir organizasyon yapsa, belediyeden dahi faturasını keser, parasını alırım. Bu benim yasal hakkım" dedi.

CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!

Muratlı belediye başkanı Nebi Tepe'ye, halkın mesire alanını Büyükşehir belediyesi kiraya verdiği için kendisinden dahi para alınacağı özellikle hıdrellez pikniğinden dahi belediyeden para tahsil edileceği söylendiğinde, "biz de orada yapmayız, halk aşağı parasız alanda yapsınlar" dedi.

Yüzlerce yıldır halkın piknik yaptığı İnanlı Çeşmesi mesire alanını ağaç keserek ticarete dönüştüren ve bunu Tekirdağ'daki yüzlerce bilboardla, "Muratlı İnanlı Çeşmesi mesire alanını yaptık" diye reklam yapan ve paralı hale getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a tepkiler büyüyor.

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