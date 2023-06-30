Kendisini Bradd Pitt olarak tanıttı! 170 bin dolar dolandırdı!

İnternetten tanıştığı kadına montajlı fotoğraflar göndererek Brad Pitt olduğuna inandıran şahıs, 170 bin dolar dolandırdı.

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Kendisini Bradd Pitt olarak tanıttı! 170 bin dolar dolandırdı!

İspanya'nın Granada kentinde orta yaşlı bir kadın, internet üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldı. Olayın dikkat çekici yanı, dolandırıcının kendisini ünlü aktör Brad Pitt olarak tanıtmasıydı.

Kadının avukatı Antonio Estella Aroza, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin 2022 yılında bir sosyal medya sitesindeki "Brad Pitt Fans Club" hesabı aracılığıyla dolandırıcının radarına girdiğini belirtti. Dolandırıcı, kendisini Brad Pitt olarak tanıtarak, kadınla internet üzerinden duygusal bir ilişki kurmuş ve güvenini kazanmıştı.

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Sahte Brad Pitt, İspanyol kadına birlikte film çekme vaadiyle yaklaşmış ve daha sonra bazı masrafları karşılamak için farklı miktarlarda para talep etmeye başlamıştı. Bu talepleri banka havalesi yoluyla gerçekleştiren kadın, sonradan dolandırıldığını fark etti.

Bu olay, Granada kentinde yaşanan ilginç bir dolandırıcılık vakası olarak gündeme geldi. İnsanları internet üzerinden tanıştıkları kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve dolandırıcılık vakalarına karşı önlem almalarını hatırlatıyor.

170 bin dolar dolandırdı

İspanyol avukat Antonio Estella Aroza, müvekkilinin sahte Brad Pitt tarafından dolandırıldığını ve şu ana kadar 170 bin dolarlık bir miktarın dolandırıcıya aktarıldığını belirtti. Avukat, bu durum üzerine dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve para aklama gibi suçlardan şikayette bulunduklarını ifade etti.

Dolandırıcının müvekkilinden foto montajlı kırmızı halı fotoğrafları talep ettiği ve bunun karşılığında yüksek miktarlarda para aldığı bilgisini paylaşan avukat, müvekkilinin dolandırıcının kimliğiyle ilgili yanıltıcı bilgilere maruz kaldığını ve bunun sonucunda maddi zarara uğradığını ifade etti.

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