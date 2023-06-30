Dilencinin maskesi düştü, yürüteçle geldiği Zabıta Müdürlüğü'nden yürüyerek çıktı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kendisini engelli gibi gösterip yürüteçle dilencilik yaparken suçüstü yakaladığı şahıs, yürüteçle geldiği zabıta müdürlüğünden yürüyerek çıktı.

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Kurban Bayramı münasebetiyle şehir merkezi genelinde rutin denetimler gerçekleştiren ekipler, yürüteçli bir kişinin vatandaşların duygularını sömürerek para istediğini fark etti. Şahıs para dilenirken zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Yürüteci ile Zabıta karakoluna getirilen ve herhangi bir engeli olmadığı anlaşılan kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanırken, şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından binadan yürüyerek çıktı.

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KAYNAK: İHA

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