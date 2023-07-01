CHP'nin ağır topları da değişim diyor! 13 yılda 12 seçim kaybetti!

Kemal Anadol, CHP'nin önde gelen isimlerinden biri olarak, seçim hezimetinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" sloganıyla başlatılan istifa çağrılarına destek verdi. Anadol, Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin son 13 yılda 12 seçimi kaybettiğini hatırlattı.

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CHP'nin ağır topları da değişim diyor! 13 yılda 12 seçim kaybetti!

7'li ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı girişime, partiden birçok isim de katıldı. Son olarak CHP'nin önemli isimlerinden Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na 13 yılda 12 seçimi kaybettiğini hatırlattı.

50 yıla yakın süredir CHP'de siyaset yapan Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'da partinin başına geçmesinin ardından 2011'de aktif siyaseti bıraktı.

12 SEÇİM KAYBETTİ!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Anadol, "Sayın Kılıçdaroğlu 13 yılda 12 seçim kaybetti. Çağdaş, demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor" sözleriyle istifa çağrısı yaparken değişim isteyenlere tepki gösterenlere de sert çıktı.

CHP'nin ağır toplarıda değişim diyor! 13 yılda 12 seçim kaybetti!

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek asla ona hakaret anlamına gelmez. Çağdaş dünyada seçimi kaybeden liderin ayrılması bir uygarlık, demokratlık, görgü ve en önemlisi sorumluluk göstergesidir. Buna ters bir uygulama antidemokratik bir görünüm sergilemekte ve kamuoyunda olumsuz etki yaratmaktadır" ifadesini kullandı.

SORUN YAPISAL

Partide Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmalarını değerlendiren Kemal Anadol, "Değişim tartışması olumludur. Ama en tehlikeli yanı değişim kavramının içinin boşaltılmasıdır. CHP'de değişim, kişilerin ve kadroların yer değiştirmesinden ibaret değildir; olmamalıdır. CHP'nin sorunu yapısaldır. Değişim ancak bu yapının yenilenmesiyle gerçekleşir" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüzde 40 alamazsak hadi eyvallah deyip bırakacağız" sözlerini de hatırlatan Kemal Anadol, açık açık Genel Başkan'a koltuğu bırakması gerektiği mesajını yolladı.

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