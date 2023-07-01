AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'

Türkiye'nin NATO'ya katılım sürecinde veto uygulamasıyla karşılaşan İsveç, sessiz kalmayarak harekete geçti.

Türkiye'nin duyarlı olduğu PKK terör örgütüyle işbirliği yapılması ve Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan saygısız saldırıların engellenmemesi konularında tedbirler alınmadı.

Son yaşanan skandal ise Müslüman toplumu Kurban Bayramı'nı kutlarken İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesiydi.

Başkent Stockholm'de Irak kökenli Salwan Momika adlı bir kişi, caminin önünde ve polis koruması altında Kuran-ı Kerim'i yaktı.

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Olayın ardından tepkiler her yönden gelirken bazı kişiler bunun bir provokasyon olmadığını iddia etti.

AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya bir de Avrupa Birliği’nden (AB) yorum geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel açıklama yaptı.

AB, Kur’an-ı Kerim yakılmasının provokatif bir eylem olduğunu savundu.

"Bu eylem AB’nin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in veya herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırgan, saygısız ve açıkça provokatif bir eylemdir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğe Avrupa’da yer yoktur."

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KURBAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI ÜZÜCÜ

Bu tür bir eylemin önemli bir Müslüman kutlaması olan Kurban Bayramı’nda yapılması daha da üzücüdür. AB, din ve inanç özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü dışarıda ve içeride desteklemeye devam edecektir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı için ayrıca gerginliğin tırmanmasını önlemek için birlikte durma zamanıdır.

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