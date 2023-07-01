Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti.

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Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in acı günü...

Başarıları ve sempatik halleriyle herkesin sevdiği bir belediye başkanı olan Şahin, baba acısıyla sarsıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatma Şahin'in babasını kaybettiği duyuruldu.

CENAZENİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Başkanımız Fatma Şahin’in babası Mustafa Kıymık vefat etmiştir. Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii’nden kaldırılacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

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