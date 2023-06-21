İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler partiden istifa ettiğini duyurdu!

İYİ Parti Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Murat Keçeciler, eski Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mehmet Keçeciler'in oğlu ve Anavatan Partisi'nin kurucularından biriydi. İstifa kararıyla birlikte Murat Keçeciler, İYİ Parti ile olan bağlarını sonlandırmış ve parti yönetiminden ayrılmıştır.

Rozetini Genel Başkan Meral Akşener’in taktığı Keçeciler'in istifa açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İYİ Parti’deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, ‘Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını’ söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti ‘tarih yazacağız’ sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu. Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti’de siyaset yapamayacağımı anladım. ‘Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım’ dedik. İstifa ediyorum”