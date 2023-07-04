İzmir’de zabıta ekipleri Arapça tabelalar tek tek indirildi

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtindeki çok sayıda Arapça tabela zabıta ekiplerinin operasyonuyla tek tek indirildi.

100'E YAKIN ARAPÇA TABELA KALDIRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçti. Ekipler tarafından, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerindeki asılı Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekiplerin son birkaç gün içerisinde, 100'e yakın Arapça tabelayı kaldırdığı öğrenildi.

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