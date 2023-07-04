İlkadım Belediyesi’nden açıklama : ’1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddiasının hayal ürünüdür

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal medyadaki "1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddiasının hayal ürünü olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

YAYINLAMA
Google News
İlkadım Belediyesi’nden açıklama : ’1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddiasının hayal ürünüdür

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal medyadaki "1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddiasının hayal ürünü olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Samsun'da sosyal medyada yer alan "1 gecede 300 köpek yok edildi" paylaşımı üzerine basın toplantısı düzenleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin ilçe sınırlarında olması nedeniyle birçok ilçenin kendi ilçe sınırlarına başıboş hayvanları bıraktığını belirten Başkan Demirtaş, kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırdı.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

Sosyal medyada yayılan iddiaların hayal ürünü olduğunu kaydeden Başkan Demirtaş, "Sosyal medyada şehrimiz, valimiz, belediyemiz, başsavcılığımız ve memurlarımız hedef gösterilerek "1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddia edilmektedir. Bu iddia öncelikle hayatın doğal akışına aykırı olup, tamamen hayal ürünüdür. Kaldı ki ben de kendi evimde 2 köpeğime yıllardır bakıyorum. İlçemiz merkezde olmasından dolayı başıboş köpekler özellikle hayvan barınağı çevresinde dolaşmaktadır. Çevre ilçelerden de gelen ekipler, hayvan barınağının olduğu bölgeye kendi ilçelerindeki köpekleri bıraktıkları belgelerle ortaya çıkmıştır. Başıboş köpek konusu 2 tarafı da memnun etmeyen bir konudur. Başıboş köpekleri topladığınızda bir kesim hayvan haklarına aykırı olduğunu düşünüyor. Toplamadığınızda ise gruplaşarak hem insanlara hem de diğer hayvanlara saldırılar gerçekleştirebiliyorlar. Kesinlikle altını çiziyorum ki, iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.

İlkadım Belediyesi’nden açıklama : ’1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddiasının hayal ürünüdür

"Somut olarak hayvan öldürdüğümüzü belgeleyen olursa onun cezasını vermek benim boynumun borcu"

Belgesiz olmayan paylaşımlara inanılmaması gerektiğine de değinen Demirtaş, "Çevre ilçelerden başka ilçeye köpek ve hayvan bırakmak yasak. Yasak ama bir cezası yok. Cezası olmayan bir olayın yasağı olmasının bir caydırıcılığı da yok. Bu işi nasıl önleyeceğiz? Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Sosyal medyadan birçok yalan haber çıkıyor. Bazen bu haberleri görünce ben de şüpheye kapılıyorum. Acaba benden habersiz bir şeyler mi oluyor diye düşünüyorum. Bakıyoruz öyle bir şey yok. Sizin aracılığınızla kamuoyuna duyurmuş oluyorum. Somut olarak hayvan öldürdüğümüzü belgeleyen olursa onun cezasını vermek benim boynumun borcu. Bizim personelin hayvanlarını öldürüp bir yere atığını belgeleyen varsa bu konunun hesabını sormaya da hazırız" şeklinde konuştu.

Tesadüfün böylesi: 4 yıl önce trafik kazasından yaralı kurtulan şahıs bu defa o kadar şanslı değildiTesadüfün böylesi: 4 yıl önce trafik kazasından yaralı kurtulan şahıs bu defa o kadar şanslı değildi

Yeğeninin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anları anlattıYeğeninin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anları anlattı

İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!

Tam bir çöp yuvası! Evden 2 kamyon çöp çıktı! Ev sahibi size ne dedi!Tam bir çöp yuvası! Evden 2 kamyon çöp çıktı! Ev sahibi size ne dedi!

Hain terör saldırısının yıldönümü! 33 sivil teröristlerin kurbanı olmuştu!Hain terör saldırısının yıldönümü! 33 sivil teröristlerin kurbanı olmuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti!

(LGS) Liselere geçiş için öğrenciler tercih yapmaya başladı(LGS) Liselere geçiş için öğrenciler tercih yapmaya başladı

İstanbul’da ev sahibine yakalanan hırsız "örümcek adam" gibi kaçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı!İstanbul’da ev sahibine yakalanan hırsız "örümcek adam" gibi kaçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşama tutunamadıÜzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşama tutunamadı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hırsızlar bu sefer baltayı taşa vurdu: Kaçarken klimanın demirine asılı kaldılar
Hırsızlar bu sefer baltayı taşa vurdu: Kaçarken klimanın demirine asılı kaldılar
Çekmeköy'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı
Çekmeköy'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı
Muş’ta Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu
Muş’ta Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu
Kur’an kursu bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Kur’an kursu bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son Haberler
Uzun yaşamak isteyenler her gün bundan yesin! 1 kaşığı ömrü uzatıyor
Uzun yaşamak isteyenler her gün bundan yesin! 1 kaşığı ömrü uzatıyor
Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"
Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"
UAEA’dan Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik okyanusuna akışına onay verdi
UAEA’dan Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik okyanusuna akışına onay verdi
Fatih Erbakan’dan dünyaya İsrail tepkisi: "Katliamlara göz yumuyorsunuz"
Fatih Erbakan’dan dünyaya İsrail tepkisi: "Katliamlara göz yumuyorsunuz"
İzmir’de zabıta ekipleri Arapça tabelalar tek tek indirildi
İzmir’de zabıta ekipleri Arapça tabelalar tek tek indirildi
Tesadüfün böylesi: 4 yıl önce trafik kazasından yaralı kurtulan şahıs bu defa o kadar şanslı değildi
Tesadüfün böylesi: 4 yıl önce trafik kazasından yaralı kurtulan şahıs bu defa o kadar şanslı değildi
Çok Okunanlar
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Yeğeninin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anları anlattı
Yeğeninin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anları anlattı
Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşama tutunamadı
Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşama tutunamadı
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!