İlkadım Belediyesi’nden açıklama : ’1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddiasının hayal ürünüdür

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal medyadaki "1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddiasının hayal ürünü olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Samsun'da sosyal medyada yer alan "1 gecede 300 köpek yok edildi" paylaşımı üzerine basın toplantısı düzenleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin ilçe sınırlarında olması nedeniyle birçok ilçenin kendi ilçe sınırlarına başıboş hayvanları bıraktığını belirten Başkan Demirtaş, kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırdı.

Haberin Devamı

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

Sosyal medyada yayılan iddiaların hayal ürünü olduğunu kaydeden Başkan Demirtaş, "Sosyal medyada şehrimiz, valimiz, belediyemiz, başsavcılığımız ve memurlarımız hedef gösterilerek "1 gecede 300 köpeğin yok edildiği" iddia edilmektedir. Bu iddia öncelikle hayatın doğal akışına aykırı olup, tamamen hayal ürünüdür. Kaldı ki ben de kendi evimde 2 köpeğime yıllardır bakıyorum. İlçemiz merkezde olmasından dolayı başıboş köpekler özellikle hayvan barınağı çevresinde dolaşmaktadır. Çevre ilçelerden de gelen ekipler, hayvan barınağının olduğu bölgeye kendi ilçelerindeki köpekleri bıraktıkları belgelerle ortaya çıkmıştır. Başıboş köpek konusu 2 tarafı da memnun etmeyen bir konudur. Başıboş köpekleri topladığınızda bir kesim hayvan haklarına aykırı olduğunu düşünüyor. Toplamadığınızda ise gruplaşarak hem insanlara hem de diğer hayvanlara saldırılar gerçekleştirebiliyorlar. Kesinlikle altını çiziyorum ki, iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.

Haberin Devamı

"Somut olarak hayvan öldürdüğümüzü belgeleyen olursa onun cezasını vermek benim boynumun borcu"

Belgesiz olmayan paylaşımlara inanılmaması gerektiğine de değinen Demirtaş, "Çevre ilçelerden başka ilçeye köpek ve hayvan bırakmak yasak. Yasak ama bir cezası yok. Cezası olmayan bir olayın yasağı olmasının bir caydırıcılığı da yok. Bu işi nasıl önleyeceğiz? Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Sosyal medyadan birçok yalan haber çıkıyor. Bazen bu haberleri görünce ben de şüpheye kapılıyorum. Acaba benden habersiz bir şeyler mi oluyor diye düşünüyorum. Bakıyoruz öyle bir şey yok. Sizin aracılığınızla kamuoyuna duyurmuş oluyorum. Somut olarak hayvan öldürdüğümüzü belgeleyen olursa onun cezasını vermek benim boynumun borcu. Bizim personelin hayvanlarını öldürüp bir yere atığını belgeleyen varsa bu konunun hesabını sormaya da hazırız" şeklinde konuştu.

Tesadüfün böylesi: 4 yıl önce trafik kazasından yaralı kurtulan şahıs bu defa o kadar şanslı değildi

Yeğeninin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anları anlattı

İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!

Tam bir çöp yuvası! Evden 2 kamyon çöp çıktı! Ev sahibi size ne dedi!

Hain terör saldırısının yıldönümü! 33 sivil teröristlerin kurbanı olmuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti!

(LGS) Liselere geçiş için öğrenciler tercih yapmaya başladı

İstanbul’da ev sahibine yakalanan hırsız "örümcek adam" gibi kaçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşama tutunamadı