Fatih Erbakan’dan dünyaya İsrail tepkisi: "Katliamlara göz yumuyorsunuz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. "Katliamlara göz yumuyorsunuz" dedi.

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Fatih Erbakan’dan dünyaya İsrail tepkisi: "Katliamlara göz yumuyorsunuz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampına düzenlediği saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Günden güne işgal alanlarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişleten İşgalci İsrail'in son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava, kara ve füze saldırıları uluslararası hukukun ihlali ve suç eylemidir. Filistinlilerin haklarını korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların bu konuda hiçbir adım atmaması uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürüdür" açıklamalarında bulundu.

"BMGK VE ABD, İSRAİL'İN KATLİAMLARINA GÖZ YUMUYOR"

Erbakan, İsrail'in uluslararası hukuku yok saydığını kaydederek şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere, 1967 Savaşı'ndan bugüne kadar işgal ettiği alanları ve Müslümanların kutsalı olan Kudüs'ü tamamen Siyonist İsrail egemenliği altına alma girişiminin bir sonucu olarak uygulamakta olduğu "hitkansut" projesi ile tecrit duvarları arkasına sıkıştırılan ve yek diğerinden koparılan Filistinlilere yönelik Cenin Mülteci Kampı'nda gün geçmiyor ki yeni bir saldırısı olmasın. İşgalci İsrail'in uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria ve Cenin Mülteci Kampı'nda uygulamakta olduğu bitmek bilmeyen saldırılar karşısında ABD'nin ve dolaylı olarak BMGK'nin duyarsızlık ortaya koyması saldırıların daha da artmasına neden olmaktadır."

"ABD'NİN TEK TARAFLI İSRAİL'İ KORUMA POLİTİKALARI YARAYI DERİNLEŞTİRİYOR"

Erbakan, ABD yönetiminin 2019 yılında yaptığı "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" açıklamayı hatırlatarak, "ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Lapid'in, 14 Temmuz 2022'de Kudüs'te bir araya gelerek "ABD-İsrail Stratejik Ortaklığı Ortak Deklarasyonu'nu imzalamaları İsrail'in derinleştirilmeye çalışılan güvenliğinin yeni tezahürü niteliğinde olmuştur. Tek taraflı ve İsrail'i korumaya yönelik bu politikalar sonucu İşgalci İsrail'in Batı Şeria ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşmasına neden olmuştur" diye konuştu.

Erbakan, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria bölgelerindeki büyük yerleşim projelerinin hedefi Batı Şeria'yı Kudüs'ten ayırmak olduğunu belirterek, "İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria bölgelerinde uygulamakta olduğu büyük yerleşim projelerine aynı hızla devam etmesi ve Batı Şeria'yı Kudüs'ten koparacak hedef projelerine adım adım yaklaşması karşısında dünya kamuoyunun suskun kalması kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

"İSRAİL SALDIRILARI HUKUKUN İHLALİ VE SUÇTUR"

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki şiddet politikalarıyla yasa dışı bir şekilde yerleşim alanlarının İsrail lehine genişlettiğini söyleyen Erbakan, "İşgal alanlarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişleten İşgalci İsrail'in son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava, kara ve füze saldırıları uluslararası hukukun ihlali ve suç eylemidir. Filistinlilerin haklarını korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların bu konuda hiçbir adım atmaması uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürü niteliğindedir" açıklamalarında bulundu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na uyguladığı saldırıları şiddetle kınadıklarını ve yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ettiklerini söyledi.

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