Japon deprem uzmanı Yoshinari Moriwaki'den TOKİ binalarına tam not!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremle sonrasında birçok bina yıkılmış binlerce vatandaşımmız enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. 199 Marmara Depreminden bu yana Türiye'de deprem araştırmalarında bulunan deprem uzmanı Yoshinrai Moriwaki TOKİ binalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TOKİ BİNALARININA MORİWAKİ'DEN TAM NOT

TOKİ konutlarının örnek alınması gerektiğini dile getiren Moriwaki, "TOKİ kendi içinde kontrol yapıyor ve onun için de daha güvende. TOKİ bu durumda daha güvenli. Her yerde aynı sistem yapılabilirse daha iyi olacak." dedi.

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ARTÇILARIN SENEYE KADAR DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ

Moriwaki, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçıların bir seneye kadar devam edebileceğini belirtti. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, "Artık hasarlı olan binaya gitmemek lazım, kritikse inşaat mühendisine ya da mimara kontrol ettirmek gerekiyor. Hasar hiç yok, zemin iyi ise korkulacak bir şey yok demektir." ifadelerini kullandı.

Prefabrik konutların daha güvenli olduğunu aktaran Moriwaki, "Kolonda, kirişte çatlak yoksa problem yok. Duvarda çatlaklar olabilir. İnşaat mühendisi 'Sıkıntı yok.' diyorsa rahatça yaşayabilirsiniz. Fazla korkmamak lazım. Bunun için uzun vadede çalışmak lazım, çocukluktan eğitim gerekiyor. Siz Türkiye'de 'Çocuklar duymasın.' diye deprem hiç gösterilmiyor ama aniden deprem olduğunda çocuğun bilgisi yok. Onun için küçük yaşta eğitim verilmesi gerekiyor. Biz Japonya'da çocuklara anaokulundan itibaren çizgi filmlerle eğitim vermeye başlıyoruz. Kademe kademe bilgilendiriyoruz, insanda bilgi varsa korkmuyorlar. Türkiye'de ise 'Ben depremden korkuyorum' diyor." ifadeleriyle düşüncelerini belitti.

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"DEPREMDE KAÇMAMAK GEREKİYOR"

Yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Moriwaki, "Kahramanmaraş ve 1999 depreminde insanlar uyuyordu deprem oldu diye kalktı sonra kaçmaya başladılar. Oradan çoğu insan kurtulabilirdi. Ama en kötüsü merdivende insanlar öldü. Depremde kaçmamak gerekiyor. Asansör ve merdiven kullanmayacağız. Yatak yanında su, düdük ve küçük çikolata olmalı." ifade etti. Japonya ve Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirten Moriwaki, "Artık biz bunu kabul etmek zorundayız. Sallanmadan önce iyi hazırlan, depreme dayanıklı ol." dedi.